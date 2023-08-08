Автобренд Lynk & Co начал продажи кроссоверов 08 в Китае

На китайском рыке начались продажи кроссоверов Lynk & Co 08. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цены начинаются от 218 тыс. юаней (2,9 млн рублей).

Автомобиль построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной компанией Volvo. Длина модели составляет 4820 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1685 мм. А колесная база — 2848 мм. Передняя панель в салоне сделана в типичном современном стиле с двумя экранами (12,3 дюйма для приборов и 15,4 дюйма для медиасистемы). Lynk & Co 08 стал первым автомобилем бренда, мультимедиа которого работает на операционной системе Flyme Auto компании Meizu (китайский производитель смартфонов).