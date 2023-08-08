В Подмосковье продают очень редкий ЗИЛ «Кентавр»

Не все знают, что на закате своего существования ЗИЛ, отчаянно пытавшийся найти пути для выживания, выпустил в небольшом количестве серию бескапотных грузовиков, получившую название «Кентавр».

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Впервые грузовики новой серии показали на московской выставке «Интеравто» в 2006 году.

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Базовым считался ЗИЛ-4329 «Кентавр». Именно такой грузовик совсем недавно выставили на продажу в Московской области.

Изначально концепция подразумевала использование немного изменённого шасси грузовика ЗИЛ-130 (в 2000-е он назывался ЗИЛ-431410) и кабины от немецкого грузовика MAN L2000.

Но производить кабины по лицензии немцев не получилось, в итоге пришлось закупать уже собранные по лицензии кабины у китайской фирмы Shaanxi: она приобрела у MAN оборудование для производства кабин.

Из-за изменения компоновки, «Кентавру» пришлось изменить привод коробки передач и рулевой механизм. Но в остальном это было всё то же шасси от строго ЗИЛ-130.

Даже колесная база прежняя – 3800 мм. Зато благодаря иной компоновке длина бортовой платформы возросла с 3752 до 4773 мм. Более длинную платформу можно было установить на ЗИЛ-4329BL с увеличенной до 4680 мм колёсной базой.

Грузоподъемность автомобилей семейства составляла от 5,0 до 6,5 тонн, опытные образцы оснащались дизельными двигателями ММЗ Д-245 мощностью 135 или 151 л.с.

«Кентавры» прошли процедуру сертификации в 2010 году, но серийный выпуск грузовиков ЗИЛ-4329 так и не был начат. Просто не успели. Да и всем было очевидно, что этот бескапотник опоздал минимум на 10 лет.

Сколько было их выпущено — уже сложно сказать. Известно, что правительство Москвы сразу же закупило 10 экземпляров ЗИЛ-4329В1 с кузовами для коммунальных нужд.

Далее планировали изготовить ещё 200, после чего наращивать степень локализации кабин: покупать их в Поднебесной разобранными, а затем собирать и окрашивать уже на ЗИЛе.

Выставленный на продажу экземпляр был изготовлен в том самом 2010 году. Его пробег составляет 34 тысячи километров.

Продавец сообщает, что в летнее время он не эксплуатировался и использовался для посыпания дорог в зимнее время.

Если внешне он выглядит довольно неплохо, то салон явно нуждается в чистке, а ряд деталей там и вовсе отсутствует.

Тем не менее, это уникальная возможность приобрести очень редкий грузовик. Правда просят за него немалые 700 тысяч рублей.