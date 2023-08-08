Бывший завод Bosch получил новое имя

Производитель ABS и ESP «Роберт Бош Самара» переименован в «НАМИ инновационные компоненты»

ФГУП «НАМИ» переименовало компанию «Роберт Бош Самара», которая занималась выпуском антиблокировочных систем (ABS) и систем динамической стабилизации (ESP), в «НАМИ инновационные компоненты». Процедура стала первым этапом по внедрению компетенций НАМИ в процесс перезапуска компании, говорится в сообщении компании.

НАМИ приобрело 100% долей предприятия ООО «Роберт Бош Самара» в июне этого года. Будут ли переданы активы бывшего завода Bosch какой-то из российских компаний, как это было с автозаводами ушедших брендов, пока не известно.