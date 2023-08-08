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Продажи кроссоверов BYD Equation Leopard 5 в Китае начнутся в конце 2023 года

Выпуск кроссоверов BYD Equation Leopard 5 начнется в августе, а продажи в Китае стартуют в конце 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

BYD начнет продажи кроссоверов Equation Leopard 5 до конца года
© Equation

По данным портала, на сегодняшний день BYD Equation Leopard 5 проходит завершающие тесты на дорогах общего пользования в Китае. Длина машины составляет около 5 метров, а колесная база — 2,8 метра. Автомобиль получил широкую решетку радиатора, которая соединяет между собой фары, плоское лобовое стекло, большие зеркала заднего вида.

Кроссовер оборудовали гибридной силовой установкой суммарной мощностью 544 л.с. Запас хода BYD Equation Leopard 5 составит 1200 км.

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