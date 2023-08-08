BYD начнет продажи кроссоверов Equation Leopard 5 до конца года

Выпуск кроссоверов BYD Equation Leopard 5 начнется в августе, а продажи в Китае стартуют в конце 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

По данным портала, на сегодняшний день BYD Equation Leopard 5 проходит завершающие тесты на дорогах общего пользования в Китае. Длина машины составляет около 5 метров, а колесная база — 2,8 метра. Автомобиль получил широкую решетку радиатора, которая соединяет между собой фары, плоское лобовое стекло, большие зеркала заднего вида.