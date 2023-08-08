Продавец авто с пробегом под брендом Tesila "попал" на крупный штраф

В Китае суд вынес приговор в отношении предпринимателя, торговавшего подержанными автомобилями под вывеской Tesila Used Cars. Более того, он не постеснялся практически полностью скопировать лого компании Илона Маска.

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Истцом по делу выступило представительство Tesla - оно обвинило бизнесмена в использовании идентификационных знаков и торгового наименования, которые могут ввести в заблуждение покупателей, которые будут думать, что между истцом и ответчиком есть деловые отношения, и нанести вред репутации автопроизводителя.

Ответчик с обвинениями не согласился, заявив, что Tesla не имеет исключительного права на товарный знак и не в праве запрещать использовать его в бизнесе подержанных авто.

Tesla потребовала от владельца Tesila Used Cars немедленного прекращения деятельности под существующей вывеской и смены логотипа, который действительно очень напоминает Tesla, а также компенсации в размере 500 000 юаней.