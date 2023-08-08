В КНР дебютировали несколько версий седана BMW 5-Series
Как сообщает SPEEDME.RU, в мае этого года BMW анонсировала выпуск новой 5-й серии для рынков Северной Америки и Европы. Сейчас же компания представила премиум-седан для китайского рынка, который будет иметь некоторые эксклюзивные функции для этой страны.
Оба варианта будут собираться на заводе BMW-Brilliance в Дадуне. Длина новой модели составляет 5060 мм, что уже больше, чем у ее предшественницы.
A. Krivonosov
Однако для Китая будет доступна только длиннобазная версия Long, размеры которой не были озвучены. Вероятно, она будет длиннее стандартной модели на примерно 130 мм, как это было с предыдущим поколением Li 5-й серии.