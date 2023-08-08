Mahindra Thar сделают менее похожим на Wrangler

Mahindra показала первые изображения электрического внедорожника. Премьера новинки, которая получила название Thar.e, назначена на 15 августа, она состоится в Кейптауне. Судя по первым тизерам, которые публикует индийская Mahindra, с переходом на электричество Thar станет менее похожим на Jeep Wrangler. Впрочем, электрический внедорожник пока находится в статусе концепт-кара, и его серийная версия официально не подтверждена.

От топливной версии Mahindra Thar электрический Thar.e отличается светодиодной оптикой оригинального дизайна: она выполнена в виде квадрата с пятью световыми элементами. Ожидается, что в основу электромобиля ляжет платформа INGLO, разработанная индийским автопроизводителем совместно с Volkswagen.

«Тележку» INGLO показали ровно год назад: в ее конструкции применяются компоненты модульной платформы MEB, на которой базируются электрокары марок, входящих в концерн Volkswagen. INGLO предполагает стойки МакФерсон спереди и многорычажную подвеску сзади, и рассчитана для моделей с одним либо двумя электромоторами. Соответственно, привод у них будет задний либо полный.

Электромобили, построенные на этой платформе, будут использовать литий-железо-фосфатные 60- и 80-киловаттные батареи. Заявленный запас хода на одной зарядке — до 450 километров.