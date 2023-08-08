Новый Maserati GranCabrio засняли без камуфляжа за несколько дней до премьеры
Шпионы засняли Maserati GranCabrio без камуфляжа за несколько дней до премьеры. Снимки «брата» GranTurismo с открытым верхом опубликовало издание Motor1.
Судя по шильдику Trofeo над вентиляцией на переднем крыле, фотографу удалось заснять наиболее мощную из бензиновых модификаций автомобиля. На аналогичном купе 3,0-литровый турбомотор Nettuno выдает 558 л.с. при 650 Нм крутящего момента — до 100 км/ч автомобиль разгоняется до 3,5 секунд при максимальной скорости в 320 км/ч. Ожидается, что кабриолет будет лишь немного медленнее.
На снимках также видны серые кресла с интегрированными подлокотниками, однако другие детали интерьера в кадр не попали.
Принципиально оформление салона не должно отличаться от GranTurismo. В нем имеется цифровая приборная панель диагональю 12,2 дюйма, трехспицевый руль, центральный экран на 12,3 дюйма, а также дополнительная сенсорная панель управления климатом. Презентовать GranCabrio должны 12 августа.
Напомним, что еще в прошлом году глава отдела глобальных продуктов автобренда Массимо Капальди подтвердил, что GranCabrio вслед за GranTurismo получит полностью электрическую версию. Силовая установка будет одинакова на обоих версиях машины — в нее войдут три мотора мощностью 300 кВт, которые суммарно развивают 762 л.с. Блок аккумуляторов будет иметь мощность в 92,5 кВт*ч.