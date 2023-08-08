В Ижевске нетрезвая угонщица получила тюремный срок

В Ижевске нетрезвая угонщица протащила на двери автомобиля росгвардейца
В Ижевске суд приговорил девушку к тюремному заключению за угон автомобиля и нанесение травм сотруднику Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской республике. Угон произошел в марте 2023 года.
«Следствием установлено, что осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнала автомобиль. Во время преследования автомобиля сотрудниками ДПС и Росгвардии водителю предлагалось остановиться. После того как автомобиль удалось заблокировать, осужденная продолжила движение», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, когда автомобиль поехал, один из сотрудников Росгвардии зацепился за дверь. В результате противоправных действий он получил телесные повреждения.
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