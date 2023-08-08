Полностью электрический седан Audi RS6 e-tron появится в 2025 году

Как сообщает SPEEDME.RU, в ближайшее время на рынке Великобритании появится новый высокопроизводительный электрический седан Audi RS6 e-tron. Предыдущая версия седана была выпущена 12 лет назад, а до этого автомобиль был доступен в качестве традиционного четырехдверного автомобиля представительского класса.

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Новый RS6 e-tron будет оснащен двигателем мощностью до 600 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с фирменным электрическим полным приводом Audi Quattro и 2-ступенчатой коробкой передач.

Шеф-дизайнер Audi Маркус Лихте заявил, что новые электрические «близнецы» RS6 будут иметь общий дизайн с A6 e-tron. Однако новинка будет более спортивной.