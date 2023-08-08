Названы самые «женские» цвета автомобилей

Российские автомобилистки рассказали, чем они руководствуются при выборе оттенка кузова автомобиля и какие варианты окраски их привлекают больше всего. В совместном опросе проектов «Авто» и «Леди» Mail.ru приняли участие более 25 тысяч женщин.

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Выяснилось, что 47% респонденток в качестве основного фактора учитывают практичность окраски. Эстетичность важна лишь для 38% россиянок. Еще 5% заботятся о легком подборе краски при кузовном ремонте. Еще 10% опрошенных цвет автомобиля и вовсе оказался неважен.

Палитра цветов в опросе состояла из оттенков черного, белого, серебристого, красного, желтого, зеленого, синего и розового цветов. Наиболее популярным в ней оказался синий и его оттенки — его предпочли 73% участниц опроса. Второе место занял белый цвет — его выбрали 69% опрошенных. На третьем месте оказался серебристый — 66%.