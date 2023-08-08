Названы самые «женские» цвета автомобилей
Российские автомобилистки рассказали, чем они руководствуются при выборе оттенка кузова автомобиля и какие варианты окраски их привлекают больше всего. В совместном опросе проектов «Авто» и «Леди» Mail.ru приняли участие более 25 тысяч женщин.
Выяснилось, что 47% респонденток в качестве основного фактора учитывают практичность окраски. Эстетичность важна лишь для 38% россиянок. Еще 5% заботятся о легком подборе краски при кузовном ремонте. Еще 10% опрошенных цвет автомобиля и вовсе оказался неважен.
Палитра цветов в опросе состояла из оттенков черного, белого, серебристого, красного, желтого, зеленого, синего и розового цветов. Наиболее популярным в ней оказался синий и его оттенки — его предпочли 73% участниц опроса. Второе место занял белый цвет — его выбрали 69% опрошенных. На третьем месте оказался серебристый — 66%.
Последующие места заняли черный (65%), красный (62%), зеленый (42%), оранжевый (35%) и желтый (33%). Розовый оказался наименее востребованным — его предпочли лишь 27% участниц.