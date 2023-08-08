Электромобили Chery появятся в России не раньше 2024 года

Электромобили китайского автобренда Chery появятся в России после 2023 года
Электромобили китайской марки Chery появятся на российском рынке не раньше 2024 года. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщила глава пресс-службы Chery в РФ Евгения Никитена-Кацарская.
«Да, мы сохраняем намерение расширить линейку за счет электромобилей. Согласно планам, такие модели должны появиться на российском рынке в 2024-2025 годах. Как вы знаете, в Китае у Chery много различных моделей электрокаров и раз в полгода каждая из них проходит серьезную модернизацию, изменяется в лучшую сторону. Какая из них будет представлена в России, станет понятно позже», — сказала Евгения Никитена-Кацарская.
На сегодняшний день в Китае выпускаются такие электромобили Chery, как Tiggo e, Arrizo e, Big Ant, eQ5, eQ7, QQ Unbounded Pro и другие.
Глава пресс-службы подчеркнула, что для продаж в России однозначно будут выбраны модели, максимально соответствующие требованиям и пожеланиям покупателей, подходящие по эксплуатационным характеристикам и экономически целесообразные для бизнеса.