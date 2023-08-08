Электромобили Chery появятся в России не раньше 2024 года

«Да, мы сохраняем намерение расширить линейку за счет электромобилей. Согласно планам, такие модели должны появиться на российском рынке в 2024-2025 годах. Как вы знаете, в Китае у Chery много различных моделей электрокаров и раз в полгода каждая из них проходит серьезную модернизацию, изменяется в лучшую сторону. Какая из них будет представлена в России, станет понятно позже», — сказала Евгения Никитена-Кацарская.