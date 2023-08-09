Honda нарастила прибыль на 78% из-за роста продаж в США

Японский автопроизводитель Honda отчитался о росте квартальной прибыли на 78% по сравнению с показателями того же периода прошлого года, сообщает Reuters.

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В 1-м квартале финансового года (в японских компаниях начинается с апреля) Honda получила 394,4 млрд иен прибыли (268 млрд рублей) против 222,2 млрд иен годом ранее (151 млрд рублей).

Honda удалось существенно нарастить прибыль из-за высоких продаж в США, являющихся для автопроизводителя ключевым рынком. В этой стране компания реализовала 347 тыс. автомобилей, что на 44,7% больше, чем годом ранее.