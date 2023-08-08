Новый Nissan Skyline Nismo представлен в Японии

Седан Nissan Skyline в Японии начинает казаться немного староватым, но модельный ряд только что был обновлен с запуском новых вариантов Skyline Nismo и Nismo Limited. Дуэт был представлен сразу после того, как спортивный автомобиль Nissan Z также был обновлен версией Nismo.

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Компания Nissan заявляет, что ее целью при разработке моделей Skyline Nismo было создание седана, который был бы столь же удобен, как и стандартная модель, но еще быстрее, используя гоночные технологии и опыт Nismo. Будет выпущено всего 1000 экземпляров стандартного Skyline Nismo, каждый с модифицированным 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 414 л.с. и крутящим моментом 550 Нм. Автомобиль можно вести в трех режимах; Standard, Sport и Sport+, последние два из которых изменили настройки трансмиссии, чтобы ускорить изменения.

Nissan оснастил седан новыми 19-дюймовыми колесами Enkei, обутыми в высокопроизводительные шины, в сочетании со специально настроенной подвеской и стабилизаторами для уменьшения крена и оптимизации тяги. Инженеры Nismo также изменили материал тормозных колодок.

Также было внесено несколько визуальных изменений. Например, у автомобиля обновленные передний и задний бамперы с ярко-красными акцентами, значки Nismo, противотуманные фары и другая передняя решетка для максимального охлаждения. Интерьер также выделяется благодаря новому кожаному рулевому колесу, тахометру с красными кольцами, черным сиденьям Recaro и различным элементам замшевой обивки.

Что касается Nissan Skyline Nismo Limited, то он ограничен всего 100 экземплярами и выделяется матовыми окрашенными в цвет пушечной бронзы колесами, табличкой на двигателе с названием производителя двигателя и эксклюзивной серийной табличкой с серийным номером и уникальным логотипом.