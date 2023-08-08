Электрокар Rimac Nevera обошел в драг-заезде болид Формулы-1

На взлетно-посадочной полосе в Великобритании сошлись хорватский дорожный спорткар Rimac Nevera и два гоночных болида: победителя чемпионата мира Red Bull RB8 и абсолютного рекордсмена Гудвуда McMurtry Speirling.

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Забегая наперед, отметим, что Rimac Nevera оказался более быстрым в двух заездах из трех. Это не удивительно. Только в этом году хорватское электрокупе установило более 20 рекордов, в том числе новые мировые рекорды ускорения до 96 км/ч, 160,9 км/ч и 300 км/ч.

Rimac Nevera укомплектован четырьмя электродвигателями совокупной отдачей 1914 л.с. и 2360 Нм крутящего момента. Вместе с тяговой батареей на 120 кВтч спорткар весит около 2300 кг.

5 ноября 2022 года Rimac опубликовал два видео, на которых Nevera на трассе Automotive Testing Papenburg в Германии разогнался до 412 км/ч. Стоит хорватский электромобиль около $2,55 млн.

Его основной соперник на этом заезде – McMurtry Speirling, одноместный британский электромобиль с двумя электродвигателями мощностью около 1000 л.с.

Его особенность – система вентиляторов, позволяющая генерировать 2000 кг прижимной силы. Он эффектно стартует, но проблема в том, что максимальная скорость ограничена на 241 км/ч. Стоит такой электромобиль в $1,27 млн.

26 июня 2022 года Speirling установил новый рекорд трассы на Фестивале скорости в Гудвуде, преодолев её за 39,08 секунды. В этом году, 17 июня, Rimac Nevera стал самым быстрым серийным электромобилем на Фестивале скорости в Гудвуде, показав время 49,32 секунды.