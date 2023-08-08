Строительство федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани практически закончено

«Мы завершили мост через Волгу, надвижку. Буквально мы вот с компанией «Автодор», строителями сегодня открыли. Это очень знаковое событие. То есть у нас теперь вся трасса М-12 от Москвы до Казани соединена. Осталось только асфальт положить», — сказал Хуснуллин.