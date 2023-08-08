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Хуснуллин: трасса М-12 от Москвы до Казани будет полностью готова к 20 декабря

Строительство федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани практически закончено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Строительство федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани практически закончено
© Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Мы завершили мост через Волгу, надвижку. Буквально мы вот с компанией «Автодор», строителями сегодня открыли. Это очень знаковое событие. То есть у нас теперь вся трасса М-12 от Москвы до Казани соединена. Осталось только асфальт положить», — сказал Хуснуллин.

По его словам, трасса будет полностью достроена 20 декабря. Движение по участку дороги до Арзамаса будет открыто 5 сентября.

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