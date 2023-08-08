Представлен гиперкар Hennessey F5 Revolution Roadster за 3 млн долларов

Представлен гиперкар Hennessey F5 Revolution Roadster за 3 миллиона долларов
Техасское ателье Hennessey представило трековый гиперкар F5 Revolution Roadster. Его тираж — 12 экземпляров. Цена — от трех миллионов долларов. Особенность машины — съемная крыша из углеволокна, которая весит всего восемь килограммов и изнутри обита мягкой алькантарой. Как и аналогичное купе, родстер получил более агрессивный аэродинамический обвес, перекалиброванную подвеску и комплекс бортовой телеметрии.
Трековый Hennessey Venom F5 Revolution обзавелся открытой версией F5 Revolution Roadster, которая будет выпущена в количестве 12 штук по цене от 3 миллионов долларов (289 млн рублей) за каждую. Главное её новшество — съемная крыша. Секция выполнена из углеволокна и будучи установленной на место, полностью защищает кокпит гиперкара от любого вида осадков. Крепится крыша на четырех быстросъемных болтах и двух выкопрочных фиксаторах, а весит всего восемь килограммов, так что для её снятия/установки не требуется посторонняя помощь.
В соответствии с «революционным» настроем, родстер оснащен увеличенным передним и задним сплиттером, карбоновым антикрылом с торцевыми пластинами и регулируемой рабочей плоскостью, а также крылышками-канардами, которые смещают аэродинамический баланс к передней оси. На фотографиях гиперкар показан в версии Bare Carbon, с кузовом из «видимого» углепластика и ограниченным пятью экземплярами тиражом. Листы углеволокна для этих машин укладывают вручную. Затем их спекают, покрывают прозрачным лаком и полируют.
У Hennessey Venom F5 Revolution Roadster перенастроена подвеска, стоят более широкие колеса, углерод-керамические тормоза и комплекс бортовой телеметрии, замеряющий время круга, время на контрольных точках и величины поперечных ускорений. Двигатель — «битурбовосьмёрка» 6.6 Fury мощностью 1842 лошадиные силы и 1617 Нм крутящего момента, которая сопряжена с семиступенчатым «роботом» и приводит задние колеса. Динамические характеристики родстера пока неизвестны: купе разгоняется до ста за 2,6 секунды и может достигнуть 483 километров в час.