Представлен гиперкар Hennessey F5 Revolution Roadster за 3 млн долларов

Техасское ателье Hennessey представило трековый гиперкар F5 Revolution Roadster. Его тираж — 12 экземпляров. Цена — от трех миллионов долларов. Особенность машины — съемная крыша из углеволокна, которая весит всего восемь килограммов и изнутри обита мягкой алькантарой. Как и аналогичное купе, родстер получил более агрессивный аэродинамический обвес, перекалиброванную подвеску и комплекс бортовой телеметрии.

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Трековый Hennessey Venom F5 Revolution обзавелся открытой версией F5 Revolution Roadster, которая будет выпущена в количестве 12 штук по цене от 3 миллионов долларов (289 млн рублей) за каждую. Главное её новшество — съемная крыша. Секция выполнена из углеволокна и будучи установленной на место, полностью защищает кокпит гиперкара от любого вида осадков. Крепится крыша на четырех быстросъемных болтах и двух выкопрочных фиксаторах, а весит всего восемь килограммов, так что для её снятия/установки не требуется посторонняя помощь.

Hennessey Special Vehicles

Hennessey Special Vehicles

Hennessey Special Vehicles

Hennessey Special Vehicles

Hennessey Special Vehicles

В соответствии с «революционным» настроем, родстер оснащен увеличенным передним и задним сплиттером, карбоновым антикрылом с торцевыми пластинами и регулируемой рабочей плоскостью, а также крылышками-канардами, которые смещают аэродинамический баланс к передней оси. На фотографиях гиперкар показан в версии Bare Carbon, с кузовом из «видимого» углепластика и ограниченным пятью экземплярами тиражом. Листы углеволокна для этих машин укладывают вручную. Затем их спекают, покрывают прозрачным лаком и полируют.

Hennessey Special Vehicles

Hennessey Special Vehicles