АвтоВАЗ может выпустить на главном конвейере небольшую партию Lada Largus

АвтоВАЗ выпустит, возможно, последнюю партию Lada Largus в Тольятти. Как сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», до конца следующей недели с конвейера тольяттинского завода сойдут 600 универсалов и фургонов Largus. Это, вероятно, будет последняя партия машин этой модели, собранная на главном предприятии АвтоВАЗа. Как ранее подтвердили в самой компании, в будущем производство Largus перенесут на завод Lada в Ижевске, где прежде собирали Vesta.

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По неофициальной информации, сварочный и окрасочный комплексы АвтоВАЗа уже изготовили первые восемь кузовов из ограниченной партии Ларгусов. Всего же до 20 августа предполагается построить около 600 «товарных» универсалов и фургонов.

Что же касается переноса сборки на мощности «Lada Ижевск», то причин у такого решения две — наращивание производства нынешних и запуск новых моделей на главном конвейере в Тольятти. Речь идет о Lada Iskra, Aura и кроссовере на платформе Vesta.

Работы по запуску конвейера ижевского завода планируется завершить за девять месяцев. Помимо Largus с ДВС там будут собирать и модификацию модели с электрической силовой установкой. О последней известно, что она получит название e-Largus.