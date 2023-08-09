АвтоВАЗ может выпустить на главном конвейере небольшую партию Lada Largus

АвтоВАЗ выпустит, возможно, последнюю партию Lada Largus в Тольятти. Как сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», до конца следующей недели с конвейера тольяттинского завода сойдут 600 универсалов и фургонов Largus. Это, вероятно, будет последняя партия машин этой модели, собранная на главном предприятии АвтоВАЗа. Как ранее подтвердили в самой компании, в будущем производство Largus перенесут на завод Lada в Ижевске, где прежде собирали Vesta.
По неофициальной информации, сварочный и окрасочный комплексы АвтоВАЗа уже изготовили первые восемь кузовов из ограниченной партии Ларгусов. Всего же до 20 августа предполагается построить около 600 «товарных» универсалов и фургонов.
Что же касается переноса сборки на мощности «Lada Ижевск», то причин у такого решения две — наращивание производства нынешних и запуск новых моделей на главном конвейере в Тольятти. Речь идет о Lada Iskra, Aura и кроссовере на платформе Vesta.
Работы по запуску конвейера ижевского завода планируется завершить за девять месяцев. Помимо Largus с ДВС там будут собирать и модификацию модели с электрической силовой установкой. О последней известно, что она получит название e-Largus.
Электрический Ларгус оснастят синхронным двигателем на постоянных магнитах мощностью около 150 лошадиных сил. На одном заряде батареи электрокар будет проезжать 400 километров по циклу NEDC при полезной нагрузке до 100 килограммов.