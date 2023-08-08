Россия может лишиться белорусского топлива

Белорусский бензин и дизель могут пропасть из России. Как отмечают источники издания «Коммерсант» , такие риски связаны со снижением бюджетных выплат по демпферу. Возможный уход топлива с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи может привести к еще большему повышению оптовых цен. Наибольшие опасения вызывает возможный уход белорусского дизеля, который составляет существенную долю в биржевых продажах.

Белоруссия в последние недели поставляла в Россию 1,2–4,9 тысячи тонн дизтоплива в сутки и 0,6–1,14 тысячи тонн бензина. Это эквивалентно 4% и 14% от общего объема. Исключение этих объемов с биржи может привести к дополнительной напряженности на топливном рынке. В начале августа цены на дизтопливо обновили максимумы: 7 августа его стоимость выросла на 0,5%, до 60,4 тысячи рублей за тонну. Что касается белорусского бензина, то с ним ситуация немного проще, так как поставки АИ-95 Мозырского НПЗ нерегулярные. Тем не менее, по словам экспертов, этот вид топлива конкурирует с бензином, который производится в Центральной России, и его влияние в регионе значительно выше.