Nissan Qashqai готовится к плановому обновлению

Ожидается, что посвежевшая версия кроссовера японской марки будет представлена в следующем году.

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Производство кроссовера Nissan Qashqai, основным рынком для которого является Европа, стартовало в 2006 году. С тех пор модель успела несколько раз сменить генерацию: актуальный паркетник третьего поколения был представлен в феврале 2021 года, а вариант с гибридной установкой e-Power присоединился к линейке в марте 2022-го. Известно, что модель уже готовится к плановому рестайлингу: по плану, новинка должна дебютировать в следующем году.

На фото: Nissan Qashqai e-Power

Пока что официальной информации о том, как изменится экстерьер кроссовера в ходе рестайлинга, нет. Ранее фотошпионы уже ловили замаскированные прототипы будущей посвежевшей модели во время дорожных тестов. Теперь своим видением потенциальной внешности обновлённого Nissan Qashqai с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es.

Судя по рендеру, в ходе рестайлинга модели в целом оставят прежний силуэт, те же чёрные стойки и крышу с серебристыми рейлингами, которые создают в совокупности создают эффект «парящего верха». Вероятно, у Qashqai прежними останутся выштамповки на боковинах, традиционные наружные зеркала на отдельных ножках, обычные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова, а также обвес из некрашеного пластика по периметру кузова.

На фото: обновлённый кроссовер Nissan Qashqai

Отличия видны в оформлении передней части. Так, головной оптике, скорее всего, частично изменят форму: нижняя часть станет шире, ей заменят «начинку», а верхний длинный светодиодный «хвостик» оставят прежним. Ещё модель, если судить по рендеру, получила большую глянцевую заглушку чёрного цвета с логотипом бренда по центру, при этом её форма заметно отличается от радиаторной решётки актуального Nissan Qashqai.

Также, скорее всего, иначе будет выглядеть нижняя часть переднего бампера: не исключено, что боковые воздухозаборники оформят в виде больших треугольников, а центральный получит новый рисунок. Корма нового Кашкая, вероятно, получит минимум изменений: на рендере у модели прежние фонари, так что поправки, очевидно, будут косметическими, возможно, паркетнику откорректируют нижнюю часть заднего бампера.

На фото: салон Nissan Qashqai e-Power

Ожидается, что у обновлённой версии Qashqai будет в том числе и полностью электрическая версия, она появится в семействе в 2026 году. Однако до этого на рынок выйдут версии с ДВС, в том числе с гибридной установкой e-Power. Актуальный кроссовер с этой «начинкой» для европейского рынка выпускается на мощностях британского завода Nissan.