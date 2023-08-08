Названы регионы с самыми частыми страховыми случаями по ОСАГО
За последний год республика Дагестан заняла первое место по частоте страховых случаев в системе ОСАГО. За ней следуют Ингушетия и Чеченская республика. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на статистику с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.
«Частота страховых случаев в регионе составила 10,6%, то есть более чем каждый десятый застрахованный по ОСАГО становится виновником дорожно-транспортных происшествий. Второе место заняла Республика Ингушетия, там частота страховых случаев возросла до 8%», — отмечается в сообщении РСА.
Показатель Чеченской республики — 7,7% страховых случаев за отчетный период. При этом в среднем по России с автовладельцами, застрахованными по ОСАГО, произошло 4,7% страховых случаев.
В число наиболее «аварийных» регионов вошли также Приморский и Хабаровский края (7,2% и 6,2% соответственно). За ними следуют Новосибирская область (6,1%), Карачаево-Черкесия (5,9%), Чувашия, Санкт-Петербург, Тыва и Томская область.
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