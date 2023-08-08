Названы регионы с самыми частыми страховыми случаями по ОСАГО

За последний год республика Дагестан заняла первое место по частоте страховых случаев в системе ОСАГО. За ней следуют Ингушетия и Чеченская республика. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на статистику с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.