Владельцев сети автосалонов задержали за вымогательство и мошенничество

Полицейские в Удмуртии задержали двоих владельцев сети автосалонов по подозрению в мошенничестве и вымогательстве денег у клиентов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«В ходе проведенных обысков в трех автосалонах и по местам проживания злоумышленников стражи правопорядка изъяли 4 автомобиля, 2 охотничьих ружья, 2 травматических пистолета, цифровую технику и денежные средства в сумме 1,5 млн рублей», — отмечается в сообщении МВД.

Один из клиентов, выплативший кредит за автомобиль, обратился в автосалон с просьбой выдать документы, подтверждающие это. Однако ему заявили, что кредит не выплачен, и потребовали принести 1,3 млн рублей под угрозой насилия. В другом случае покупатель внес предоплату в 150 тыс. рублей без подтверждающих документов, а при прочтении договора купли-продажи обнаружил завышенную стоимость машины. Предоплату ему не вернули.