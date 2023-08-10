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Пикап JAC T8 Pro вышел на российский рынок

Марка JAC начала продажи пикапа T8 Pro, который пришёл на смену модели T6. Цена оказалась выше ожидаемой.

Пикап JAC T8 Pro вышел на российский рынок
© Пресс-служба JAC

JAC T8 Pro представлен с двухрядной кабиной, длина кузова пикапа составляет 5325 мм, размер колёсной базы - 3090 мм. Размеры грузовой площадки: 1520 х 1520 х 470 мм. По этим параметрам новинка повторяет старый T6, но может увезти немного больше - 900 кг.

Для машины предложены 139-сильный дизель и бензиновый турбомотор 2,4 литра на 204 сил, оба агрегатируются 6-скоростной МКПП, привод - подключаемый полный.

В плане комплектаций не разгуляешься, T8 Pro доступен только в одной, с многообещающим названием Full Extra. В её состав входят: ксеноновые фары, кондиционер, кожаный салон, бесключевой доступ, передний и задний парктроники, система камер кругового обзора, круиз-контроль, панель приборов с цветным дисплеем на 7 дюймов, мультимедиа с экраном 10,4 дюйма планшетной ориентации, аудиосистема с шестью динамиками, датчик света, подогрев передних сидений, две подушки безопасности, системы стабилизации, контроля тяги, помощи на подъёме, контроля давления в шинах, 18-дюймовые колёса с литыми дисками.

Нас готовили к ценам от 2 789 000 рублей, но к началу старта продаж она выросла до 2 820 000 рублей. Вероятно, это реакция на повышение утильсбора и ослабление рубля по отношению к мировым валютам.

Пресс-служба JAC

Конкурентов JAC T8 Pro на российском рынке не так много. Это GMW Poer с ценником от 3 449 000 рублей, больший по размерам, но более доступный GWM Poer KingKong - от 2 999 000 рублей. Самой бюджетной альтернативой T8 Pro должен стать JAC T6, который выпускается под новым брендом Sollers во Владивостоке.