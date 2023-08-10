Пикап JAC T8 Pro вышел на российский рынок

Марка JAC начала продажи пикапа T8 Pro, который пришёл на смену модели T6. Цена оказалась выше ожидаемой.

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JAC T8 Pro представлен с двухрядной кабиной, длина кузова пикапа составляет 5325 мм, размер колёсной базы - 3090 мм. Размеры грузовой площадки: 1520 х 1520 х 470 мм. По этим параметрам новинка повторяет старый T6, но может увезти немного больше - 900 кг.

Для машины предложены 139-сильный дизель и бензиновый турбомотор 2,4 литра на 204 сил, оба агрегатируются 6-скоростной МКПП, привод - подключаемый полный.

В плане комплектаций не разгуляешься, T8 Pro доступен только в одной, с многообещающим названием Full Extra. В её состав входят: ксеноновые фары, кондиционер, кожаный салон, бесключевой доступ, передний и задний парктроники, система камер кругового обзора, круиз-контроль, панель приборов с цветным дисплеем на 7 дюймов, мультимедиа с экраном 10,4 дюйма планшетной ориентации, аудиосистема с шестью динамиками, датчик света, подогрев передних сидений, две подушки безопасности, системы стабилизации, контроля тяги, помощи на подъёме, контроля давления в шинах, 18-дюймовые колёса с литыми дисками.

Нас готовили к ценам от 2 789 000 рублей, но к началу старта продаж она выросла до 2 820 000 рублей. Вероятно, это реакция на повышение утильсбора и ослабление рубля по отношению к мировым валютам.

Пресс-служба JAC