Новую BMW 7 Series превратили в броневик с защитой от беспилотников

Компания BMW представила бронированную электрическую «семерку». Седан i7 Protection и его топливный аналог 7 Series Protection соответствуют уровню баллистической защиты VR9 и могут выдержать обстрел пулями калибра 7.62x54 R. Кроме того, им улучшили защиту от взрывов: помимо противоосколочных вкладышей, которые не дают фрагментам взрывчатки проникать в салон, в седанах используется специальная броня, разработанная для защиты от атак беспилотниками.

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Выпуском бронированных автомобилей компания BMW занимается вот уже 45 лет, причем она была первым производителем, достигнувшим уровня баллистической защиты VR7. Сейчас, конечно, этим никого не удивишь, поэтому седаны i7 Protection и 7 Series Protection соответствуют более высокому классу VR9. Оба сертифицированы по стандартам VPAM BRV, VPAM ERV и PAS 300, а значит, могут противостоять обстрелу из штурмовых винтовок и одновременному подрыву нескольких ручных гранат.

BMW

Особенность новых «семерок» — несущая ячейка BMW Protection Core, которую впервые в истории изготавливают из броневой стали. В сочетании с усиленными дверьми, днищем, крышей и стеклами она обеспечивает максимум защиты. Так, стекла и часть внешних панелей выдерживают попадание пуль калибра 7.62x54 R, а специально разработанная броня оберегает пассажиров от дронов-камикадзе и фрагментов взрывчатки. Ещё одна фишка машин — самогерметизирующийся топливный бак, который входит в перечень стандартного оснащения.

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

Использование BMW Protection Core, с одной стороны, снизило массу, но ещё сделало кузов заметно жестче, что положительно сказалось на управляемости. Визуально отличить бронированную «семерку» от обычной очень сложно, но именно такого эффекта и добивались создатели. Штатно оба седана оборудованы 20-дюймовыми колесами с шинами Michelin PAX (даже при полной потере давления они позволяют ехать со скоростью 80 км/ч), а также подруливающей задней осью Integral Active Steering.

BMW