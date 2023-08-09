Аварийность выросла в России и снизилась в Москве и Подмосковье

Количество аварий, погибших в них людей и пострадавшим за полгода в стране выросло впервые за несколько лет. Почему эта нехорошая тенденция не проявилась ни в Москве, ни в Московской области?

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Научный центр безопасности дорожного движения МВД опубликовал полугодовой отчет о ситуации на российских дорогах за шесть месяцев 2023 года. Количество аварий увеличилось на 3,9%. В ДТП погибли 5 908 человек (+2,9% к аналогичному периоду прошлого года), травмы разной степени тяжести получили 71 046 человек (+3,6%). После регулярного снижения аварийности в течение нескольких лет, цифры обескураживающие.

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Наибольший прирост автоаварий произошел на Алтае (+75%), в Калмыкии (+81,3%), в Ингушетии (+95%) и Карелии (+150%). Кроме того в Костромской (+70,6%) и Ярославской (+76,7%) областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе (+77,8%). Это не самые густонаселенные регионы. Дорожному движению в них далеко до той загрузки, которую испытывают на себе столица и Московская область. Так почему же в "нерезиновой" Москве и перенаселенном Подмосковье, судя по более подробному рейтингу от аналитиков ИА "ПромРейтинг" на основании официальных данных ГИБДД, аварийность, наоборот, снижается?

Столица (-3,8%) и Московская область (-7,8%) - абсолютные лидеры и по плотности населения, и по числу транспортных средств, и по загруженности дорог, но позитивная тенденция снижения числа дорожно-транспортных происшествий в обоих регионах продолжилась, тогда как в целом по стране ситуация обернулась вспять. Чтобы выявить причину такого исторического оксюморона, достаточно просто рассмотреть усилия конкретно взятого региона для реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Например, Московской области, внезапно ставшей лидером дорожной безопасности.

За 2022 год в регионе установили 50 км тросового ограждения между полосами. Лобовые столкновения стали одной из основных причин травм и смертей, согласно отчету НЦ БДД. Также в Подмосковье поставили 7 500 катафотов на опасных участках дорог, построили 60 км тротуаров, модернизировали и установили 150 новых перекрестков - аварии чаще всего происходят именно там, на пересечении дорог. Точечные мероприятия были проведены в 300 локациях, где ранее были зафиксированы ДТП. Ремонтные работы проведены в 48 городских округах, дорожники заменили 310 км асфальта.

"Мы поддерживаем высокие объемы ремонта региональной сети на протяжении нескольких лет: за три года мы обновили 3 300 километров покрытия", - рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Также он отметил, что в начале этого года к проекту по комплексному повышению безопасности пешеходов присоединился оператор подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения "МВС Груп", которая оснастила 50 неосвещенных и слабоосвещенных переходов направленными светодиодными прожекторами.

А еще в Подмосковье уже в 2023 году было установлено 600 новых камер фотовидеофиксации. Водители были удивлены столь масштабным усилением контроля, в социальных сетях появилось множество гневных постов, народ негодовал. На основании официальных данных ГИБДД и статистики ИА "ПромРейтинг", количество аварий в Московской области сократилось на 7,8%.

В Госавтоинспекции называют действенный метод снижения аварийности - камеры фотовидеофиксации. В России прямо сейчас работает 27 000 дорожных комплексов, из них 4000 - в Москве, 2057 - в Подмосковье. Столичный регион - самый оснащенный и оборудованный, а водители здесь знают, что их нарушения без внимания не останутся. Оттого и не нарушают. А коли не нарушают, то и в аварии попадают реже.

Также, согласно отчету НЦ БДД, сразу на 20% сократилось число "пьяных" аварий. И, как следствие, снизилось сразу на 40% число смертей в происшествиях подобного рода. Пить перестали? Нет, сводки с рынка алкогольной продукции говорят об обратном. Но садиться за руль "под градусом" стали действительно намного реже. Очевидно, что камеры здесь не причем.