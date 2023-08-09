Россияне смогут оформлять краткосрочные полисы ОСАГО

Россияне получат возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО, автовладельцы смогут приобретать их на срок от одного дня до трех месяцев. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

До вступления в силу новых норм в РФ не предусмотрена возможность заключения договора "автогражданки" на срок менее одного года. Документ облегчит жизнь автовладельцам, которым нужен краткосрочный полис. Сейчас в таких случаях водителю легче заплатить штраф 800 рублей за езду без полиса, так как годовая стоимость ОСАГО в среднем составляет около пяти тысяч рублей.

Короткий полис пригодится, если транспортное средство перегоняют к месту его регистрации, он будет полезен таксистам со статусом самозанятых. А также тем, кто временно использует на территории России автомобили, зарегистрированные в иностранных государствах.