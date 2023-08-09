Губернатор Севастополя отменил госзакупку французского Citroen

Губернатор Севастополя отменил госзакупку французского автомобиля Citroen
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился отменить госзакупку в лизинг французского автомобиля Citroen, предназначенного для ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя». Он пообещал уволить тех, кто принял решение о проведении тендера.
«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Из данных портала госзакупок следует, что ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» намеревалось приобрести в лизинг минивэн Citroen Spacetourer в комплектации Business Lounge XL или эквивалентный автомобиль. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла более 12 млн рублей.