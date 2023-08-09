Китайская марка JAC скопировала грузовик Tesla Semi

Появились "шпионские" фото автомобиля JAC. Новинка относится к грузовому сегменту и очень сильно напоминает Tesla Semi, которую американцы всё никак не могут запустить в полноценное серийное производство.

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Модель JAC облачена в камуфляж, но это не мешает увидеть форму кабины, которая практически полностью повторяет Tesla Semi. Да, у китайцев чуть менее стильно и эстетично из-за наличия массивных стоек, но это не отменяет сходства. Даже фары у тягача JAC расположены примерно там же, где у Semi. Конструкция дворника также аналогична. Однако у клона над кабиной видна прямоугольная вставка, которая может быть солнечной панелью.

"Шпионам" удалось заглянуть также в кабину тягача JAC, правда, только через лобовое стекло. Этого достаточно, чтобы увидеть, что китайский автопроизводитель решил подсмотреть идею у Tesla и размещения водительского кресла по центру. Так же, как у Semi, модель JAC получила большие дисплеи по обе стороны водителя.

Соцсети

Подробностей о силовой установке и дате выхода китайского клона Tesla Semi пока нет. Что касается модели "Тесла", то первые опытные образцы были переданы в эксплуатацию одной крупной компании в конце 2022 года.