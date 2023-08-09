В Россию привезли кроссовер, который может проехать 1200 км без дозаправки
Один из дилеров привез в Россию кроссовер Wey Lanshan. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года без пробега просят 6 300 000 рублей.
Длина модели составляет 5105 мм, ширина - 1985 мм, высота - 1800 мм, а размер колёсной базы равен 3050 мм.
Фары и дневные ходовые огни машины разделены, убрана имитация трапециевидной решётки радиатора.
В движение кроссовер приводится гибридной силовой установкой во главе с полуторалитровым бензиновым турбомотором, суммарная отдача агрегатов составляет 517 л.с. и 933 Нм. Запас хода на электричестве - до 185 км, в гибридном режиме - примерно 1200 км. До "сотни" Lanshan сможет разогнаться за 4,9 секунды.
В салоне - гигантское табло, состоящее из виртуальной приборки, дисплея мультимедиа-системы и экрана для переднего пассажира, причем два последних тачскрина выглядят единым целым.
У Lanshan шестиместный салон, в котором сиденья первого и второго ряда имеют практически одинаковый функциональный набор: электропривод, подогрев, вентиляция, массаж и выдвижные подставки для ног.