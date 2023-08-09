Названа дата начала продаж внедорожника Jetour Traveler
Китайские дилеры автобренда Jetour начнут продажи внедорожника Traveler 24 августа. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль будет стоить 130 тыс. юаней (1,7 млн рублей).
Jetour Traveler — среднеразмерный внедорожник, который ориентирован на любителей путешествий. Внешне он отличается большими бамперами, широкими арками, пластиковым обвесом, рейлингами на крыше. В оснащение могут входить 18- или 20-дюймовые алюминиевые диски. Сзади расположен кожух запасного колеса.
Jetour Traveler будет предлагаться с обычными бензиновыми моторами и с гибридной силовой установкой.
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