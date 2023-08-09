Названа дата начала продаж внедорожника Jetour Traveler

Китайские дилеры автобренда Jetour начнут продажи внедорожника Traveler 24 августа. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль будет стоить 130 тыс. юаней (1,7 млн рублей).

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Jetour Traveler — среднеразмерный внедорожник, который ориентирован на любителей путешествий. Внешне он отличается большими бамперами, широкими арками, пластиковым обвесом, рейлингами на крыше. В оснащение могут входить 18- или 20-дюймовые алюминиевые диски. Сзади расположен кожух запасного колеса.

Jetour Traveler будет предлагаться с обычными бензиновыми моторами и с гибридной силовой установкой.