Стало известно, какие японские машины могут появиться в России

Некоторые японские машины могут быть ввезены в Россию вместо тех, которые попали в санкционный список властей Японии. Автодилер Александр Колевинский рассказал РИА Новости, какие автомобили смогут приобрести россияне.

Напомним, что в среду вступили в силу новые рестрикции, которые запрещают экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. В перечень попали, в частности, гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра.

Собеседник агентства сомневается в том, что новые меры положат конец ввозу японских подержанных машин на рынок РФ. Колевинский указал на наличие альтернатив у таких автомобилей.

«У Toyota микроавтобус Noah и Voxy – это или гибрид 1,8, или бензин 2 литра. То есть он подпадает под санкции. А есть Honda Step WGN, у нее гибрид 2 литра, а есть бензиновый двигатель 1,5 литра. Соответственно, Step WGN можно возить, то есть он несанкционный», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, могут быть ввезены Toyota с бензиновым двигателем 1,2 турбо. Речь идет о Toyota C-HR, Corolla и Corolla Touring. Колевинский также прогнозирует рост популярности бензиновых версий минивэнов Honda Shuttle, Honda Freed и Toyota Sienta.

Кроме того, собеседник отметил, что праворульные модели Mercedes Е также можно будет экспортировать из Японии. На такие модели ставят двигатель 1,5 турбо, указал он.

Колевинский считает, что стоимость так называемых проходных автомобилей возрастом от трех до пяти лет, но которые не подпадают под новые ограничения Японии, повысится в России в полтора-два раза.