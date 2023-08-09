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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, следует из сообщения оперштаба республики.

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
© РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в заявлении.

О причинах приостановки движения не сообщается.

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