Удлиненная версия внедорожника Aurus Komendant появится в 2024 году

Специализирующаяся на выпуске бронированных автомобилей фирма «Рида» из Нижнего Новгорода планирует в 2024 году представить удлиненную версию внедорожника Aurus Komendant. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Производство внедорожников Aurus Komendant на заводе в Елабуге было торжественно запущено в конце ноября 2022 года. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.