Opel анонсировал дебют концепта со складным рулем

Opel анонсировал дебют концепта Experimental Concept EV со складным рулем
Немецкий автопроизводитель Opel официально представил свой новый концепт-кар кроссовера с батарейным питанием Opel Experimental. Как пишет SPEEDME.RU, данная разработка должна проложить путь следующим поколениям серийных машин с позиции дизайна и интеграции новых технологий.
Предполагается, что экспериментальный электромобиль будет впервые показан публике на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Данное мероприятие пройдет уже в сентябре 2023-го года.
Концепт имеет габариты, соответствующие европейскому сегменту C. В данном автомобиле есть система полного привода, а также рулевое управление, которая позволяет убирать руль, когда он не нужен.