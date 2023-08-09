Opel анонсировал дебют концепта со складным рулем

Немецкий автопроизводитель Opel официально представил свой новый концепт-кар кроссовера с батарейным питанием Opel Experimental. Как пишет SPEEDME.RU, данная разработка должна проложить путь следующим поколениям серийных машин с позиции дизайна и интеграции новых технологий.

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Предполагается, что экспериментальный электромобиль будет впервые показан публике на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Данное мероприятие пройдет уже в сентябре 2023-го года.