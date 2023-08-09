Китайский Haval Jolion стал наиболее продаваемым кроссовером в России по итогам семи месяцев 2023 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

С января по июнь в России было продано 23 596 Haval Jolion. Китайский кроссовер стал лидером в сегменте SUV, опередив отечественную Lada Niva Travel (реализовано 23 438 машин за 7 месяцев). На третьем месте Geely Coolray (21 221 автомобиль), за ним следует Lada Niva Legend (18 173) и Chery Tiggo 7 Pro Max (17 952).