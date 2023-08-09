Студенты построили беспилотную версию УАЗ "Патриот"

Студенты Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) провели первые испытания внедорожника УАЗ «Патриот» с беспилотной системой управления. Об этом сообщает корпоративная газета «Панорама УАЗ».

Как сообщает газета, внешне беспилотный внедорожник не отличается от обычной модели УАЗ «Патриот». Прототип оснащен автоматической коробкой передач, гидроусилителем руля, подруливающим устройством, системой глобального позиционирования и навигатором. Удаленное управление осуществляется посредством пульта.

В планах у команды написание управляющих программ для беспилотного УАЗ «Патриот», который может использоваться в сельском хозяйстве и для доставки грузов на закрытых территориях.