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В Ульяновске студенты разработали беспилотный УАЗ «Патриот»

Студенты Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) провели первые испытания внедорожника УАЗ «Патриот» с беспилотной системой управления. Об этом сообщает корпоративная газета «Панорама УАЗ».

Студенты построили беспилотную версию УАЗ "Патриот"
© УАЗ

Как сообщает газета, внешне беспилотный внедорожник не отличается от обычной модели УАЗ «Патриот». Прототип оснащен автоматической коробкой передач, гидроусилителем руля, подруливающим устройством, системой глобального позиционирования и навигатором. Удаленное управление осуществляется посредством пульта.

В планах у команды написание управляющих программ для беспилотного УАЗ «Патриот», который может использоваться в сельском хозяйстве и для доставки грузов на закрытых территориях.

Полевые испытания беспилотного УАЗ «Патриот» проходили в Нижнем Новгороде.

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