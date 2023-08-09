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Машины Aurus получат детали от УАЗ

Как сообщает издание SPEEDME.RU, «УАЗ-Штамповое производство» с июля стартовало серийные поставки деталей на производство «Аурус». Так, для авто премиум-класса теперь будут штамповать детали даже с гальванопокрытием.

Машины Aurus получат детали от УАЗ
© nami.ru

По словам генерального директора Aurus Андрея Панкова, завод обеспечит российских чиновников авто надлежащего качества. Он добавил, что у производства в Татарстане хватит ресурсов на все представительские авто.

Бренд сможет увеличить выпуск многих машин. Среди них будут также модели, которые не пользуются популярностью в РФ.

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