Машины Aurus получат детали от УАЗ

Как сообщает издание SPEEDME.RU, «УАЗ-Штамповое производство» с июля стартовало серийные поставки деталей на производство «Аурус». Так, для авто премиум-класса теперь будут штамповать детали даже с гальванопокрытием.

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По словам генерального директора Aurus Андрея Панкова, завод обеспечит российских чиновников авто надлежащего качества. Он добавил, что у производства в Татарстане хватит ресурсов на все представительские авто.