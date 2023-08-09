Sollers Atlant получил версию с шестью пассажирскими местами

На базе цельнометаллического фургона Sollers Atlant создали грузопассажирскую версию, которая уже доступна к покупке у официальных дилеров бренда.

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Грузопассажирский "Атлант" получил два ряда сидений (шесть посадочных мест). Второй ряд представлен тремя раздельными креслами, оборудованными инерционными ремнями безопасности. Пассажирский отсек имеет обшивку из композитных панелей, дополнительную термоизоляцию, собственный отопитель мощностью 4 кВт.

Новинка представлена в трёх вариантах колёсной базы, в зависимости от чего объём багажного отделения варьируется от 3 до 7,1 кубических метров.

Версия с короткой колёсной базой оснащается дизельным двигателем объёмом 1,9 литра мощностью 135 л.с., для вариантов со средней и длинной базой предусмотрен 150-сильный дизель на 2,7 литра. Коробка передач - 6-ступенчатая "механика".

Цена на грузопассажирские версии Sollers Atlant стартует с отметки 3 564 000 рублей.