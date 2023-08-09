КамАЗ начал испытывать экзоскелеты на производстве двигателей

На заводе двигателей КамАЗа начали опытную эксплуатацию пассивных промышленных экзоскелетов российского производства. Как сообщает пресс-служба компании, нововведение должно облегчить рабочий процесс, а также улучшить условия труда сотрудников, которые заняты в операциях с тяжелым ручным трудом.

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Промышленный экзоскелет состоит из гибкого основания повышенной прочности, распределенной системы эластомеров и корсета. Конструкция надежно фиксируется на теле и подгоняется под конкретного сотрудника. Корсет защищает позвоночник, снижая нагрузку на мышцы спины. Работник может спокойно поднимать тяжелые детали, не опасаясь получить травму.

Один из экзоскелетов передали на участок подсборки турбокомпрессоров цеха № 417. Ведущий инженер-технолог технологического отдела арматурно-сборочного производства завода двигателей Александр Кириллов отметил, что такое устройство здесь крайне необходимо — одна деталь весит около 25 килограмм и в течение дня их нужно перенести около сотни.

«Это больше двух тонн за смену. Для работника это означает постоянную нагрузку на спину и ноги», — отметил он, добавив, что пользоваться различными приспособлениями нельзя из-за хрупкости турбокомпрессоров.

Кириллов отметил, что конструкция экзоскелета также предусматривает мягкие наколенники и эластомеры, которые защищают колени. По словам инженера-технолога, производительность труда выросла, необходимости делать частые перерывы на отдых теперь нет.