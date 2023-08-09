Электрокар Lucid Air попал сразу под три отзыва

Национальная ассоциация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила сразу о трех отзывах для электромобиля Lucid Air. Как пишет издание 32CARS.RU, свыше 6 200 экземпляров требуют ремонта и должны быть отозваны.

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Пожалуй, самая серьезная проблема касается программного обеспечения. Оно не может отображать предупреждение о потере питания из-за дефекта в электрической системе.