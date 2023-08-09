На тестах заметили полностью электрический Mercedes G-Class

EQG все еще одет в пленку, которая скрывает большинство его конструктивных особенностей. Конечно, нельзя скрыть фирменный квадратный внешний вид. Кабина на видео видна лишь мельком, но похоже, что G-класс с батарейным питанием будет иметь два 12,3-дюймовых дисплея на приборной панели, как и его бензиновый аналог.