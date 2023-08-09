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На тестах заметили полностью электрический Mercedes G-Class

Разработка полностью электрического Mercedes G-Class идет полным ходом, а премьера серийного внедорожника ожидается до конца года. Тем временем кому-то с камерой удалось отследить закамуфлированный опытный образец.

На тестах заметили полностью электрический Mercedes G-Class
© ПроКроссовер.ру

EQG все еще одет в пленку, которая скрывает большинство его конструктивных особенностей. Конечно, нельзя скрыть фирменный квадратный внешний вид. Кабина на видео видна лишь мельком, но похоже, что G-класс с батарейным питанием будет иметь два 12,3-дюймовых дисплея на приборной панели, как и его бензиновый аналог.

Что касается трансмиссии, Mercedes обещает нам четыре электродвигателя, по одному на каждое колесо. Их совокупная выходная мощность неизвестна, но оценивается в пределах 600–670 лошадиных сил

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