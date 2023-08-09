Дилер назвал срок начала продаж кроссоверов Kaiyi в России

Кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro никак не могут выйти на российский рынок. Когда китайский бренд только дебютировал в нашей стране, предполагалось, что эти модели появятся у дилеров в апреле, потом говорили о мае, но в итоге продажи не стартовали до сих пор. Директор бренда "Авилон Kaiyi" Илья Петров рассказал "Российской газете", что автомобили должны появиться в шоу-румах в начале сентября.

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"Мы ожидаем появления у нас в наличии кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro в начале сентября. Цены на данные модели пока не объявлены брендом.

Относительно комплектации и оснащения отмечу, что X3 - это переднеприводный кроссовер, оснащенный 1,5 литровым атмосферным мотором, мощность которого - 116 л.с.

В свою очередь Kaiyi X3 Pro представляет из себя топовую версию кроссовера X3, с увеличенной отдачей двигателя, отметил Петров.

Kaiyi X3 базируется на платформе Chery Tiggo 4, хотя слегка превосходит этот кроссовер по размерам. Отличия Kaiyi X3 от X3 Pro заключаются прежде всего в двигателе (116 л.с. и 147 л.с.). Оба агрегатируются вариатором, но разных моделей - имитирующих 7 и 9 передач соответственно.