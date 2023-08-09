Нам параллельно: «серые» новинки
Официально представленных в нашей стране мировых автопроизводителей становится всё меньше: их понемногу заменяют малоизвестные китайские компании.
Однако приобрести в России творение знаменитой фирмы, даже если она никогда не выходила на местный рынок, можно по «серым» схемам.
Так россиянам оказываются доступны рамные внедорожники, брутальные пикапы, новейшие электрокары, «горячие» хэтчбеки и компактные кроссоверы, которые раньше здесь купить было невозможно.
Только за пару последних месяцев в Россию попало несколько интересных моделей.
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