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Нам параллельно: «серые» новинки

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Nissan Terra. Рамник, собираемый на совместном предприятии Dongfeng Nissan для Китая, в нашей стране оценили в 4,7 миллиона рублей 
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Длина составляет 4882 миллиметра, колёсная база — 2850 миллиметров, клиренс — 225 миллиметров. Бензиновый агрегат объёмом 2,5 литра (193 лошадиные силы и 245 Нм) сочетается с семиступенчатым «автоматом» 
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В комплектацию вошли задний парктроник, пуск мотора кнопкой, кожаная отделка интерьера, рейлинги на крыше, система курсовой устойчивости, датчики давления в шинах и помощь на подъёме 
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Toyota bZ3. Электрический седан, который делают на заводе китайского концерна FAW, обойдётся россиянам в 4 150 000 рублей 
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Автомобиль построен на модульной архитектуре e-TNGA. Длина машины — 4725 миллиметров, колёсная база — 2880 миллиметров. Единственный электродвигатель выдаёт 245 лошадиных сил. Запас хода — приблизительно 600 километров 
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В топовом исполнении Premium предусмотрены зимний пакет и крупный сенсорный дисплей мультимедиасистемы, а вместе с электрокаром покупатель получит зарядную станцию 
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Kia KX1. За китайский аналог вседорожника Stonic в нашей стране просят от 2 300 000 до 2 449 000 рублей. Модель производится на заводе Dongfeng и Kia 
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100-сильный «атмосферник» объёмом 1,4 литра работает с шестидиапазонным «автоматом», привод — исключительно передний. Длина составляет 4140 миллиметров, расстояние между осями — 2580 миллиметров 
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В комплектацию вошли камера заднего вида, датчики давления в шинах, автоторможение, контроль столкновения сзади, многофункциональное рулевое колесо, круиз-контроль и регулировка кресел. Приборы аналоговые, а у мультимедиасистемы небольшой дисплей 
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Volkswagen Passat. Китайская версия седана в топовой комплектации стоит 5 000 000 рублей 
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2,0-литровый бензиновый мотор выдаёт 190 лошадиных сил, а сочетается с семиступенчатым «роботом» и передним приводом 
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В списке оснащения — адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, вентиляция кресел, трёхзонная климатическая установка, мультимедиасистема с поддержкой CarPlay и многое другое 
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Volkswagen Golf R. «Горячий» хэтчбек оценили на уровне Toyota Land Cruiser 300 из Объединённых Арабских Эмиратов. За машину 2023 года с пробегом 18 километров планируют получить 8,25 миллиона рублей 
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2,0-литровый турбодвигатель развивает 320 лошадиных сил и 420 Нм. Коробка передач — семидиапазонный «робот», привод полный. Разгон до «сотни» занимает 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час 
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Жёсткость подвески увеличена на 10 процентов. Кроме того, предусмотрен дрифт-режим. Стилистические отличия от стандартного хэтчбека — карбоновые элементы снаружи, особый декор, сиденья с обивкой из кожи наппа и руль с литерой R 
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Hyundai Kona. Вседорожник второго поколения оценён в 3 250 000 рублей. Новинка показана в нынешнем году 
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198-сильный турбодвигатель объёмом 1,6 литра сочетается с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом. Набор «сотни» требует 8,1 секунды, максимальная скорость достигает 210 километров в час 
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В комплектацию включены датчики дождя и света, электропривод зеркал и багажной двери, кожаная обивка интерьера, обогрев заднего стекла, вентиляция передних кресел, парктроники, адаптивный круиз-контроль и климатическая система 
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Kia Sonet. Вседорожник ввезли из Индии: стоимость — 2,68 миллиона рублей. По размерам модель сравнима с соплатформенным Hyundai Venue: длина — меньше четырёх метров, расстояние между осями — приблизительно 2,5 метра 
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1,5-литровый 115-сильный двигатель сочетается с вариатором и передним приводом. В нашу страну попала машина в топовом исполнении: в комплектацию вошли диодная оптика, датчики света и дождя, бесключевой доступ и люк 
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В интерьере с комбинированной обивкой предусмотрены обогрев кресел и мультимедиасистема с крупным дисплеем, объединённым в общий блок с приборной панелью. Ещё есть камера заднего вида, парктроники и пуск мотора кнопкой 
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Toyota Wildlander. За китайского собрата RAV4 просят 3 935 000 рублей 
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Модель, собираемая на заводе GAC Toyota, отличается от RAV4 оформлением внешности и интерьера, а ещё она на 65 миллиметров длиннее аналога при идентичном расстоянии между осями — 2690 миллиметров 
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В КНР машину оснащают десятидюймовым экраном мультимедиасистемы и вентиляцией передних кресел. 2,0-литровый 169-сильный бензиновый мотор совмещён с вариатором 
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GMC SierraЦена американских пикапов составляет от 8,9 до 13,5 миллиона рублей 
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Наиболее «дешёвый» экземпляр оснащён 6,2-литровым 420-сильным мотором и «автоматом». Машина в версии Carbon Pro щеголяет кожаной отделкой интерьера, углеволоконным декором и проекционным экраном 
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Тот же продавец предлагает экземпляр с трёхлитровым турбодизелем мощностью 277 лошадиных сил. В богатую комплектацию входит декор из натурального дерева на передней панели. Стоимость автомобиля — 9,7 миллиона рублей 
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Rivian R1T. За электрический пикап просят 15 490 000 рублей. Это экземпляр в «приветственном» исполнении Launch Edition с четырьмя моторами. В комплектацию входят панорамная крыша, кожаный интерьер с декором из натурального ясеня, подогрев зеркал, датчики давления в шинах, климатическая установка и круиз-контроль. 
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Функция Tank Turn («танковый разворот») позволяет 5,5-метровой машине разворачиваться на месте. На каждом колесе установлено по электродвигателю: общая отдача — 765 лошадиных сил и 1120 Нм 
© Motor.ru

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Набор 60 миль в час (96,6 километра в час) требует три секунды, а максимальная скорость ограничена — 201 километр в час. Аккумулятор на 135 киловатт-часов позволяет проехать без подзарядки до 480 километров 
© Motor.ru

    Официально представленных в нашей стране мировых автопроизводителей становится всё меньше: их понемногу заменяют малоизвестные китайские компании.

    Однако приобрести в России творение знаменитой фирмы, даже если она никогда не выходила на местный рынок, можно по «серым» схемам.

    Так россиянам оказываются доступны рамные внедорожники, брутальные пикапы, новейшие электрокары, «горячие» хэтчбеки и компактные кроссоверы, которые раньше здесь купить было невозможно.

    Только за пару последних месяцев в Россию попало несколько интересных моделей.

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