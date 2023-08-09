Жёсткость подвески увеличена на 10 процентов. Кроме того, предусмотрен дрифт-режим. Стилистические отличия от стандартного хэтчбека — карбоновые элементы снаружи, особый декор, сиденья с обивкой из кожи наппа и руль с литерой R