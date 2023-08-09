Lamborghini анонсировала выход полностью электрического гиперкара

Как сообщает SPEEDME.RU, Lamborghini готовится к электрической революции. После Revuelto, первой гибридной модели из Сант-Агата-Болоньезе, автопроизводитель готовится представить концепцию, которая предвосхищает будущую модель электромобиля.

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Дебют этого загадочного прототипа состоится во время Monterey Car Week, недели мероприятий в Калифорнии, традиционно посвященных презентации самых эксклюзивных моделей в мире. Интересно, что информация о новинке появилась практически сразу после анонса гранд-турера 2+2. Он выйдет лишь в 2028 году.