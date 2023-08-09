Fiat обновил свой «BMW X4 для бедных»

Купеобразный паркетник итальянской марки обрел новую «базу», а остальным версиям подправили как внешность, так и интерьер. Техника прежняя.

© Stellantis

Относительно доступное кросс-купе Fiat Fastback, которое в профиль и сзади напоминает BMW X4, дебютировало осенью прошлого года. Главным рынком для модели является Бразилия, там же налажено производство, при этом пятидверку поставляют и в другие страны Латинской Америки. Бразильцы купеобразный паркетник приняли вполне благосклонно: за несколько месяцев 2022-го Fastback обрел примерно 9900 владельцев, а по итогам января-июля 2023 года кроссовер разошелся тиражом 21 130 экземпляров. Для сравнения, выбор на Renault Duster с «традиционным» кузовом за семь месяцев 2023-го в Бразилии остановили 12 574 покупателя, совокупный результат «обычного» Volkswagen Taos – 7632 шт. Тем не менее Fiat решил освежить свое «купе».

Видео дня

Так, еще в июне у Fastback появилась новая начальная комплектация (названия у нее нет). Если сравнивать с бывшей «базой» Audace, то из списка оборудования убрали беспроводную зарядку для смартфона, системы автоторможения, слежения за разметкой и автоматического переключения света фар. Что осталось? Светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 8,4 дюйма, климат-контроль, четыре подушки безопасности, задний парктроник, камера заднего вида и круиз-контроль.

Упомянутой выше версии Audace новый модельный год принес черные корпуса наружных зеркал, плюс передняя панель и карты дверей этого варианта отныне отделаны тканью с контрастной прострочкой (прежде был только пластик). А еще для Fiat Fastback Audace за доплату можно заказать мультимедиа с экраном диагональю 10,1 дюйма и «кожаные» кресла.

Следующая по старшинству комплектация Impetus теперь имеет потемневший наружный декор (раньше такой паркетник щеголял блестящими деталями), переднюю панель в салоне покрыли «кожей». А вот у топового Fastback с длинным названием Limited Edition Powered by Abarth, напротив, больше хромированной отделки снаружи, вдобавок накладки на бамперах отныне выполнены в темно-серебристом цвете. Интерьер самого дорогого кросс-купе доработали так же, как и в исполнении Impetus. Как и прежде, в арсенале этих двух вариантов также значатся 18-дюймовые колеса, противотуманки, мультимедиа-система с экраном на 10,1 дюйма, цифровая приборка (7 дюймов), передний парктроник. Дополнительные фишки Fastback Limited Edition – шильдики с названием комплектации на передних крыльях, багажной двери и внутри.

Технику реформы не затронули. Базовый Fiat Fastback, а также версии Audace и Impetus оснащаются турботройкой 1.0, которая на бензине выдает 125 л.с., на распространенном в Бразилии этаноле – 130 л.с. Этот двигатель сочетается с вариатором. Под капотом Fastback Limited Edition Powered by Abarth установлена турбочетверка 1.3 мощностью 180/185 л.с. (бензин/этанол), которая работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод в любом случае только передний.

Fiat Fastback Limited Edition Powered by Abarth 2024 модельного года