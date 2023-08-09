В ДТП с мотоциклами в Москве в 2023 году погибли 25 человек

С начала текущего года на дорогах Москвы зарегистрировали 424 дорожно-транспортных происшествия с мотоциклистами. В результате происшествий 25 человек погибли и еще 434 получили ранения различной степени тяжести.

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Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что для безопасного вождения необходимо иметь соответствующую категорию, а мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах Госавтоинспекции. Также необходимо использовать мотошлем и защитную экипировку.