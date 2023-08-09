На российский рынок вышел минивэн BYD Song Max DM-i

Автодилеры в разных регионах России выставили на продажу китайские минивэны BYD Song Max DM-i, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах и на сайтах компаний, цены начинаются от 3,6 млн рублей.

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BYD Song MAX DM-i оснащен гибридной системой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора. Суммарная мощность силовой установки составляет 307 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,9 с, а при полном баке и с полностью заряженной аккумуляторной батареей автомобиль может проехать 1090 км. Запас хода при использовании только электромотора – 105 км.

Минивэн рассчитан на семь человек, включая водителя. В салоне на передней панели установлен большой сенсорный монитор мультимедиа, а перед водителем — цифровая приборная панель.