Электромобили GM смогут питать дома электричеством
General Motors начнет внедрять в свои электромобили функцию «раздачи» энергии начиная с моделей 2024 года выпуска. Как сообщает пресс-служба компании, машины смогут отдавать электричество, запасенное в тяговой батарее — например, частному дому.
Первым носителем новой технологии станет пикап Chevrolet Silverado. После этого функция появится в GMC Sierra Denail Edition 1, Chevrolet Blazer и Equinox, Cadillac Lyriq и Escalade IQ. С 2026 года решение появится во всех электрокарах GM.
Функция будет полезной как при аварийном отключении электроэнергии, так и для оптимизации затрат электричества. В частности, владельцы автомобилей смогут заряжать машину от сети ночью, во время действия более дешевых тарифов, используя запасы днем для обеспечения своего дома дешевым электричеством.
Отметим, что сама по себе функция не нова. Еще в 2022 году Ford заявил о появлении такой опции в своем пикапе F-150 Lightning. По их подсчетам, запаса энергии его батареи хватит для обеспечения электричеством обычного дома в течении трех дней.