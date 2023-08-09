Электромобили GM смогут питать дома электричеством

General Motors начнет внедрять в свои электромобили функцию «раздачи» энергии начиная с моделей 2024 года выпуска. Как сообщает пресс-служба компании, машины смогут отдавать электричество, запасенное в тяговой батарее — например, частному дому.

Первым носителем новой технологии станет пикап Chevrolet Silverado. После этого функция появится в GMC Sierra Denail Edition 1, Chevrolet Blazer и Equinox, Cadillac Lyriq и Escalade IQ. С 2026 года решение появится во всех электрокарах GM.

Функция будет полезной как при аварийном отключении электроэнергии, так и для оптимизации затрат электричества. В частности, владельцы автомобилей смогут заряжать машину от сети ночью, во время действия более дешевых тарифов, используя запасы днем для обеспечения своего дома дешевым электричеством.