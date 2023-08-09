В Россию привезут тысячу подержанных автомобилей из Китая
Одна из китайских логистических компаний планирует до конца года поставить из КНР в РФ порядка одной тысячи подержанных автомобилей, сообщает РИА Новости.
Большая часть экспортируемых в РФ машин с пробегом не старше 5 лет, некоторые из них даже без пробега. Собеседник агентства замгендиректора компании Гэ Синь отметил, что пока у российских клиентов есть спрос, китайские поставщики могут его удовлетворить вне зависимости от того, нужны ли будут большие машины или легковые автомобили, автомобили чисто китайских брендов или объединенных брендов.
Ранее в июне уже сообщалось, что в Россию привезли партию подержанных Geely, Haval и Chery. У всех машин реальный пробег 30-40 тысяч километров, и стоят они на 30-40 процентов дешевле, чем их новые аналоги в автосалонах. Но есть и нюанс - у таких автомобилей нерусифицированный интерфейс.