В Россию привезут тысячу подержанных автомобилей из Китая

Одна из китайских логистических компаний планирует до конца года поставить из КНР в РФ порядка одной тысячи подержанных автомобилей, сообщает РИА Новости.

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Большая часть экспортируемых в РФ машин с пробегом не старше 5 лет, некоторые из них даже без пробега. Собеседник агентства замгендиректора компании Гэ Синь отметил, что пока у российских клиентов есть спрос, китайские поставщики могут его удовлетворить вне зависимости от того, нужны ли будут большие машины или легковые автомобили, автомобили чисто китайских брендов или объединенных брендов.