Названа стоимость подержанных иномарок после подорожания

В топ-20 популярных подержанных автомобилей не осталось ни одной машины, которая бы не подорожала. Это следует из данных компании Haraba, которые были изучены экспертами «Открытие Авто», передает Speedme.ru.

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Специалисты узнали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в июле 2023 года.

Примечательно, что среди иномарок возрастом до трех лет больше нет машин, средняя цена которых была бы ниже миллиона рублей.

Renault Logan подорожал на 13,4% за месяц, что является самым значительным ростом. По 5-10% прибавили три модели BMW, две Toyota и одна Kia.

Отмечается, что ситуация связана, в частности, с ослаблением российской валюты.

«Больше других в абсолютных величинах прибавили два автомобиля BMW: седан 5-серии (5,3 млн руб.) и вседорожник X5 (9,4 млн) – почти по полмлн рублей каждый», – говорится в материале.