Названа стоимость подержанных иномарок после подорожания

Стоимость подержанных в РФ иномарок составляет не менее 1 млн рублей
В топ-20 популярных подержанных автомобилей не осталось ни одной машины, которая бы не подорожала. Это следует из данных компании Haraba, которые были изучены экспертами «Открытие Авто», передает Speedme.ru.
Специалисты узнали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в июле 2023 года.
Примечательно, что среди иномарок возрастом до трех лет больше нет машин, средняя цена которых была бы ниже миллиона рублей.
Renault Logan подорожал на 13,4% за месяц, что является самым значительным ростом. По 5-10% прибавили три модели BMW, две Toyota и одна Kia.
Отмечается, что ситуация связана, в частности, с ослаблением российской валюты.
«Больше других в абсолютных величинах прибавили два автомобиля BMW: седан 5-серии (5,3 млн руб.) и вседорожник X5 (9,4 млн) – почти по полмлн рублей каждый», – говорится в материале.
Машина Renault Logan подорожала на 122 тысячи рублей, до 1 030 200 рублей. Kia Sportage показала рост цене на 6,5%, до 2,997 млн рублей, BMW 3-серии – на 6,2%, до 4,071 млн, Toyota Land Cruiser Prado – на 6%, до 6,553 млн. На 4-5% поднялась средняя цена на две модели Volkswagen - Polo и Tiguan, а также на Toyota Camry.